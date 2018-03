Duivenziekte vastgesteld in Bornem BESCHERMINGSGEBIED VAN 500 METER INGESTELD ELS DALEMANS

22 maart 2018

02u59 0 Bornem Bij duivenhouder Ferdy Debecker in de Spuistraat in Bornem is het virus 'paramyxovirose' vastgesteld. "Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid, maar omwonenden moeten enkele maatregelen nemen", klinkt het.

"Paramyxovirose is een mildere vorm van Newcastle Disease bij duiven, een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. De mens is echter niet gevoelig voor deze ziekte, en ook de consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in", communiceert de gemeente Bornem.





Het virus werd dinsdag door het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) vastgesteld bij een controle-onderzoek, nadat meerdere jonge duiven van duivenmelker Debecker overleden. "Als kind al was ik bezeten van de duivensport, en nu nog steeds neem ik als hobby deel aan verschillende wedstrijden. Ook nu weer keken we uit naar het nieuwe duivenseizoen, tot het ene kleintje na het andere plots stierf. Daarop contacteerden we onze dierenarts en lieten we zelf zo'n jonge duif opsturen naar het labo voor onderzoek", aldus Debecker.





Besmettelijk virus

"Omdat bleek dat het om dit besmettelijke virus ging, en we niet wilden dat de andere kleintjes ook zouden afzien, werden alle jonge duiven intussen opgeruimd. Alle andere dieren werden opnieuw gevaccineerd en moeten 60 dagen binnen blijven."





Ook voor de omwonenden neemt de gemeente Bornem enkele maatregelen. "We stellen een beschermingsgebied in van 500 meter, het gaat hier gelukkig maar om een vijftal huizen, waarvan we de eigenaars allemaal persoonlijk contacteerden. Binnen die zone wordt ook het transport van pluimvee verboden, en moeten alle duiven en pluimvee verplicht worden gevaccineerd binnen de 48 uur. Deze maatregelen blijven van kracht tot woensdag 11 april 2018."





Vaccineren

Dierenarts An Havet uit Oud-Heverlee is gespecialiseerd in duiven, en verzorgt al jaren de exemplaren van Debecker. "Dit is een zware tegenslag voor hem, want Ferdy is een erg goede duivenmelker, heel gekend in het wereldje én hij treft hier geen enkele schuld", aldus Havet. "Wie deelneemt aan wedstrijden, moet verplicht elk jaar alle dieren laten vaccineren. Maar het zijn de wilde duiven die in de buurt zitten, die de jonge exemplaren die nog geen vaccinatie kregen, kunnen besmetten. Paramyxovirose is een infectie in de nieren, als eerste symptomen zie je de dieren daarom veel drinken en plassen. Later worden ook de hersenen aangetast, krijgen de duiven evenwichtsstoornissen en trekken ze een scheve kop. We noemen dit daarom ook wel de 'draainekziekte'. De ziekte zou omwille van de verplichte vaccinatie niet meer mogen voorkomen in België, maar altijd weer zijn er mensen die wilde duiven houden of voederen en paramyxovirose zo blijven verspreiden." In mei vorig jaar werd de ziekte vastgesteld op de kinderboerderij van het Tivolipark in Mechelen.





Wie vragen heeft over de duivenziekte in Bornem, kan terecht bij de gemeentelijke dienst patrimonium op 03/890.69.20.