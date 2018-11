Droogkast veroorzaakt brand in restaurant TVDZM

05 november 2018

In de Binnendijkstraat in Weert bij Bornem heeft het vannacht gebracht bij restaurant ’t Veerhuis. Een droogkast vatte er omstreeks 3.00 uur vuur. De brand werd opgemerkt door een brandalarm. Zowel de eigenaars als de brandweer kwamen ter plaatse. De brand kon snel geblust worden. Brandweermannen van de Bornemse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland brachten de droogkast naar buiten. “Daar werd de droogkast verder geblust”, klok het bij de hulpdiensten. De schade in het restaurant lijkt mee te vallen. Het zou zich beperken tot voornamelijk rookschade en geurhinder. De brandweer moest de zaak ventileren. Bij de brand raakte niemand gewond.