Dronken autobestuurder vlucht na ongeval 28 juni 2018

Op de N16 in Bornem is gisteren een autobestuurder gevlucht nadat hij een doodsmak maakte met zijn wagen. De man reed 's ochtends in de richting van Willebroek. Wellicht merkte hij te laat een vrachtwagen op die aan de verkeerlichten ter hoogte van het kruispunt met de Lodderstraat voor het rode verkeerslicht stond te wachten. De personenwagen raakte volledig verhakkeld, hulpdiensten werden verwittigde maar troffen geen autobestuurder meer aan. Volgens getuigen was die na de crash uitgestapt en te voet verder gevlucht. De politie hield een zoekactie. Zonder succes echter. Het was pas later toen het ziekenhuis van Bornem contact opnam met de politie dat duidelijk was naar waar de man was gevlucht. Hij was zichzelf gaan aanbieden voor verzorging op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Uit een ademtest bleek dat de man onder invloed was van alcohol. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. (TVDZM)