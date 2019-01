Driekoningen zijn welkome gasten tijdens gebedsdienst TVDZM

06 januari 2019

In de kerk van Wintam waren de drie koningen vanmorgen welkome gasten tijdens de gebedsdienst. De drie koningen zamelden geld in voor goed doel: ‘Huize Eykerheyde’, een instelling voor mentaal mindervaliden. Voor de gebedsdienst, die overigens volledig in het teken stond van Driekoningen, werd er een ‘koninklijk’ ontbijt met spek en eieren georganiseerd in restaurant ‘Chez Nona’. Ook die opbrengst ging integraal naar het goede doel van de drie koningen. Het initiatief ontstond negentien jaar geleden. Toen kwamen de bezielers én de drie koningen Marc, Sisse en Klaus op het idee om te starten met het inzamelen van geld voor een goed doel. “De keuze was snel gemaakt want Driekoningen kwam eraan. Bovendien werkte de echtgenote van een van de drie vrienden in Huize Eykerheyde”, klinkt het bij de drie. Vanaf 14.00 werden er op het Sinte-Margarethaplein nog wafels en glaasjes jenever geserveerd. Ook die opbrengst ging naar het goede doel.