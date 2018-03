Drie dagen feest in nieuw Ter Dilft GRATIS OPTREDENS VAN DE KETNETBAND, PAUL MICHIELS, DE ROMEO'S ELS DALEMANS

03 maart 2018

02u40 0 Bornem Ter Dilft viert het einde van de werken op de cultuursite in Bornem met een drie dagen durend feest eind april. "We stopten de driedaagse propvol optredens en activiteiten. De toegang is gratis, maar het aantal kaarten voor Major Tom, Paul Michiels en De Romeo's zijn beperkt. Snel zijn is de boodschap!", zegt directeur Griet Ivens.

"We hebben stoffige en chaotische jaren achter de rug, maar het nieuwe Ter Dilft krijgt alsmaar meer vorm. Sinds september vorig jaar wordt het nieuwe gebouw stukje bij beetje in gebruik genomen. Nu nog een grote opening organiseren is dus wat achterhaald, maar we willen het CC toch graag 'teruggeven' aan onze gebruikers. Zo kunnen we hen bedanken voor hun geduld de voorbije jaren, én hen meteen het nieuwe gebouw van kelder tot dak laten ontdekken", zegt Ivens.





"Wat we in het vernieuwde Ter Dilft al merken, is dat de manier waarop iets is ingericht ongelooflijk veel verschil maakt. Zo ontstonden in onze nieuwe bibliotheek meteen spontane ontmoetingen, studenten kwamen er bijvoorbeeld al samen blokken. Dàt is exact waar we op hadden gehoopt."





Laagdrempelig

"Met ons drie dagen durend feest op 28, 29 en 30 april, willen we ook mensen bereiken die hier niet spontaan binnenstappen. Daarom stelden we een zo laagdrempelig mogelijk én volledig gratis programma samen. Het cultuurcentrum zal tijdens die drie dagen ook drie verschillende gezichten krijgen. Op zaterdag 28 april starten we om 14 uur met dans, muziek, woord, beeldende kunst, workshops en meer. We combineren het werk van professionele kunstenaars met dat van leerlingen en leerkrachten van de academies en artistiek talent uit de eigen regio", somt Ivens op.





"We lieten een unieke app ontwikkelen, die bezoekers een tocht laat maken doorheen het hele gebouw. Het verhaal werd geschreven door Pascale Platel, en brengt mensen op plekken die anders niet voor het publiek toegankelijk zijn zoals het depot van onze bibliotheek of de technische ruimtes in de kelder.





De apotheose van de eerste dag zijn de twee gratis avondconcerten, wie hierbij wil zijn moet zich haasten. In de schouwburg verwachten we Major Tom met een 'David Bowie Tribute', goed voor 500 gratis kaarten. In onze Black Box treedt de Forever Band met Paul Michiels en De Romeo's op, hiervoor zijn 1.000 kaarten beschikbaar."





Jongeren

"Op zondag staan de gezinnen met kinderen centraal, met vanaf 13 uur het kinderkunstenfestival SuperVlieg en een optreden van de Ketnetband als afsluiter. Op maandag vindt de derde editie plaats van HyperCultcha!, waarmee we dan weer mikken op een jongerenpubliek. We plannen de grootste, hipste en meest diverse lifestyle-markt mogelijk, met mode en interieur, pop-up-winkels, foodtrucks, workshops en meer. We organiseren de Bornem Dance Battle voor hiphop en breakdance en bouwen een gigantisch skateparcours. Spektakel verzekerd!"





Tickets voor zaterdagavond 28 april zijn verkrijgbaar aan de centrale balie in Ter Dilft of via www.terdilft.be - maximum 2 tickets per persoon.