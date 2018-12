Drama op oudejaarsdag vermeden: kindje ontdekt brand en verwittigt ouders, waarop buurman met ladder gezin uit huis haalt Tim Van der Zeypen

31 december 2018

12u00 0 Bornem Bij een zware woningbrand in de Bornemstraat in Mariekerke bij Bornem zijn vanmorgen vier mensen van een gezin bevangen geraakt door de rook. Ze werden allen overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets geweten.

Het was een van de kinderen van het gezin die vanmorgen omstreeks 5.15 uur de brand had opgemerkt. Het kind merkte de rookontwikkeling op en verwittigde zijn ouders. De brandhaard bevond zich in de woonkamer. De vader van het gezin probeerde eerst zelf de brand nog te blussen. Hij liep naar de woonkamer en trachtte het vuur te doven met enkele emmers water. “Alleen was de hitte en de rook door de brand te hevig geworden waardoor ook de man moest vluchten”, luidt het bij brandweerzone Rivierenland.

Hulpgeroep

Inmiddels werden de hulpdiensten verwittigd. Dat gebeurde dankzij de buren van het getroffen gezin. Die werden ’s ochtends gewekt door het hulpgeroep van de kinderen. Bij aankomst van de hulpdiensten bevonden de twee kinderen en de moeder van het gezin zich op het de eerste verdieping van de woning. De brandweer kon hen een voor hen evacueren. Dat gebeurde dankzij de hulp van de buurman. “Hij was een ladder gaan halen om hen naar beneden te halen”, klonk het nog. “De vader van het gezin had zich inmiddels al in veiligheid kunnen brengen.”

Naar ziekenhuis

Na de evacuatie, vatte de brandweer de bluswerken aan. De medische diensten ontfermden zich dan weer over het gezin. “De vader werd overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen”, luidt het nog bij de brandweerzone. “De drie anderen leden van het gezin werd overgebracht naar het ziekenhuis in Dendermonde.” De vier hadden allen heel wat rook ingeademd. Ze kregen naast de eerste zorgen ook nog extra zuurstof toegediend

Onbewoonbaar

De brandweer kreeg het vuur in de woonkamer uiteindelijk zeer snel onder controle. Er was wel behoorlijk wat schade. In de woonkamer was de hitte zodanig groot dat onder meer het televisietoestel helemaal was weggesmolten. De woonkamer is volledig uitgebrand. Verder was er ook heel wat rook- en waterschade in de hele woning. De brandweer moest nog een lange tijd ventileren. De woning werd onbewoonbaar verklaard. Het gezin kan naar verluidt worden opgevangen.

Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets bekend. De lokale politiezone Klein-Brabant zal de brandoorzaak van de brand nu verder onderzoeken.