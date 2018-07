Doto-a-live maakt comeback OPNIEUW GRATIS FEESTJE ALS STARTMOMENT DODENTOCHTWEEK ELS DALEMANS

11 juli 2018

02u24 1 Bornem Doto-a-live is terug van weggeweest. "Het gratis feestje werd afgevoerd omdat de combinatie met de organisatie van de Dodentocht te zwaar werd. Maar mits enkele aanpassingen gaan we er nu wél weer voor. Doto-a-live is meteen het startschot van onze Dodentochtweek", zegt woordvoerder Thomas D'Hondt.

"We organiseerden Doto-a-live jarenlang als 'compensatie' naar de Bornemnaren toe, omdat we met onze organisatie een hele week lang hun dorp inpalmen. Ook voor onze medewerkers was het een fijn moment om samen te feesten. Doto-a-live vond traditioneel plaats in de Dodentochttent op woensdagavond vóór de start van de Dodentocht", zegt D'Hondt.





"Maar het werd voor onze medewerkers te veel en te zwaar: zij moesten aan het begin van de week de tent opbouwen en deze volledig inrichten voor Doto-a-live op woensdag. Donderdagochten werden het podium en de tapinstallatie meteen weer afgebroken om de tent voor te bereiden op de start vrijdag. Reken daar nog het andere werk bij: de vrijwilligers waren al doodop nog voor de Dodentocht zelf van start ging. En dat kon natuurlijk niet de bedoeling zijn", zegt D'Hondt.





Nieuwe locatie

"De 2 jaar zonder Doto-a-live hebben ons deugd gedaan, maar toch gingen er weer stemmen op om dit feestje nieuw leven in te blazen. We beseften wel dat we het anders moesten aanpakken. Daarom wordt de datum verschoven naar vrijdagavond exact één week voor de start, dit jaar is dat 3 augustus. Zo creëren we weer een echt 'startmoment' voor onze Dodentochtfeestweek. Het Breevenement, dat steevast op zaterdag plaatsvond en symbool stond als beginpunt, wordt sinds enkele jaren immers ook niet meer georganiseerd. We verhuizen onze locatie van het Kardinaal Cardijnplein naar de Breeven-parking, in open lucht aan de lokalen van Dodentocht en jeugdhuis Kadee. We starten om 17 uur met een after-work, en laten hiervoor een reeks food-trucks aanrukken. Om 21 uur brengt 'Call me Joe' rock en covers, vanaf 23 uur spelen dj's Kurt en Thomcat op de afterparty. De toegang is gratis en iédereen is welkom."





Met nog één maand te gaan, stijgt nu ook de spanning bij de Dodentochtdeelnemers. Dat zijn er dit jaar maximum 13.000, want voor het eerst werd door de organisatie een maximumaantal ingevoerd.





"Begin maart al was onze wandeltocht volzet en we vreesden dat men net zoals vorig jaar inschrijvingen online aan woekerprijzen zou aanbieden. Daarom kan je nog tot 15 juli inschrijvingen te koop aanbieden via onze DOTOswap. We tellen al een 300-tal verkochte inschrijvingen en maar liefst 1.300 namen op de wachtlijst. Op zondag wordt onze DOTO-swap afgesloten", besluit D'Hondt.