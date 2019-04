Doek valt over jeugdhuis dat 50 jaar geleden aan de wieg stond van de Dodentocht

Els Dalemans

02 april 2019

19u00 0 Bornem Het Bornemse jeugdhuis Kadee houdt op te bestaan. “We gaan op zoek naar een nieuw initiatief voor jongeren, maar onder Kadee was dit niet meer mogelijk. We hopen met alle generaties samen afscheid te kunnen nemen met een stevige, ouderwetse fuif”, zeggen Kadee-bestuurslid Kristien Booghmans en Annelies Hautekeete van de Bornemse jeugddienst.

Kadee is in Klein-Brabant een naam als een klok. Het Bornemse jeugdhuis ontstond 51 jaar geleden, en aan de toog bedacht de groep enthousiaste jongeren meteen ook een reeks andere verenigingen: een volleybalclub, een wandelclub... De bekendste Kadee-vzw is vanzelfsprekend de Dodentocht, die deze zomer aan de 50ste editie toe is. Bornemnaar Luc De Ryck, één van de bedenkers van de 100km lange wandeltocht, ontwierp overigens niet alleen het Dodentocht-logo maar tekende ook het ‘Kadee-mannetje’ van het jeugdhuis.

Kon niet anders

Na 51 jaar jeugdhuis Kadee is het echter genoeg geweest. “Het was een heel emotionele beslissing, maar we hebben besloten om Jeugdhuis Kadee vzw te ontbinden. We konden niet anders meer, door een samenloop van omstandigheden draaide Kadee al een hele tijd niet meer zoals het hoort. Verschillende nieuwe besturen hebben in de loop der jaren geprobeerd om het jeugdhuis nieuw leven in te blazen, maar dat is niet gelukt”, zegt Booghmans.

Geen invloed op Dodentocht

De Bornemse jeugddienst gaat nu op zoek naar een nieuw concept. “Ook wij hebben al het mogelijke gedaan om Kadee te steunen. Het heeft niet mogen zijn, maar door de ontbinding zitten we nu wel met een soort vacuüm’ We gaan daarom op zoek naar iets nieuws, nadat we hebben onderzocht wat de Bornemse jeugd wil en waarvoor we hen wél kunnen motiveren”, zegt Hautekeete.

“Om deze stap te zetten was het nodig dat jeugdhuis Kadee ophoudt te bestaan. Wat er met de gebouwen zal gebeuren - ze zijn eigendom van de Dodentocht op grond van de gemeente - moeten we nog bekijken. Voor alle duidelijkheid: de ontbinding van de vzw van jeugdhuis Kadee heeft géén invloed op de Dodentocht.”

Ouderwetse fuif

Het jeugdhuis wordt nu overspoeld met emotionele reacties en verhalen uit de oude doos. “Dat is ook logisch: hele generaties Bornemnaars hebben zoveel mooie jeugdherinneringen aan deze plek”, zegt Booghmans. “We willen alle Kadeekes -over de generaties heen- daarom graag nog eens samenbrengen en hen de kans geven om op een mooie manier afscheid te nemen van ons jeugdhuis. Onze droom is om een allerlaatste stevige, lekker ouderwetse fuif te organiseren. Wie een geweldig idee heeft of wil meewerken aan de organisatie kan mailen naar jeugdhuis.kadee@gmail.com. We hopen dat ons Kadee zo het afscheid krijgt dat het verdient.”