Dodentocht voortaan in twee groepen ORGANISATIE WIL MEER COMFORT VOOR WANDELAARS ELS DALEMANS

08 augustus 2018

02u38 0 Bornem De start van de Dodentocht vindt vrijdagavond niet plaats in het centrum van Bornem, maar op recreatiedomein Breeven. "De wandelaars vertrekken in twee groepen, om de drukte te verminderen. Pas na 22 uur volgt de doortocht in de Boomstraat", klinkt het bij de organisatie.

Het is voor velen hét moment om naar uit te kijken, die eerste vrijdag van augustus om 21 uur. Dan wordt in Bornem het startschot gegeven van de Dodentocht, en trekken duizenden mensen door de centrumstraten van de gemeente een lange nacht in, aangemoedigd door honderden toeschouwers. Dit keer zal dat scenario anders verlopen. "We hebben onze tocht de voorbije jaren alsmaar zien groeien, tot het niet meer comfortabel was voor de wandelaars. Daarom nemen we nu een reeks maatregelen, waaronder onze deelnemersstop van 13.000 inschrijvingen. Bovendien verhuizen we de startplaats naar het Breeven. Daar richten we in de buurt van de voetbalkantine twee zones in, voor telkens 6.500 wandelaars. Zij zullen dubbel zoveel ruimte ter beschikking hebben als vorig jaar op het Abdijplein, waar het net voor 21 uur echt drummen was. Nu kan iedereen tot het laatste moment comfortabel zitten en rusten", zegt Tom De Decker van Dodentocht.





Druk van de start weg

"Elke groep heeft ook een eigen startparcours: de ene wandelt langs de Breevendreef, Breevenstraat en Barelstraat naar het Fort van Bornem, de andere groep gaat vanuit Doregem en de Platte Heegtestraat naar het Fort. Daar is voldoende ruimte en komen de wandelaars weer samen, maar is de druk van de start al weg. De lopers zijn dan voorop, iedereen heeft z'n tempo gevonden... Vorig jaar startte de laatste wandelaar pas na 45 minuten, wij willen nu iedereen binnen het half uur laten vertrekken."





Maar dit nieuwe parcours heeft ook gevolgen voor de toeschouwers. "Het parcours leidt de deelnemers eerst naar Branst, en via de Bloemetjeswijk weer naar Bornem. De eerste controlepost - vroeger in Weert - is nu op het Abdijplein, pas daarna volgt de doortocht door de Boomstraat. Wie wandelaars hier wil aanmoedigen, zal dat pas tussen 22 uur en middernacht kunnen doen en niet meer net na de start."





De aankomst op zaterdag 11 augustus blijft wél op het kerkplein. "Daar bouwden we dindag volgens de jaarlijkse traditie weer onze Dodentocht-tent op, waar vrijdag de badges kunnen worden afgehaald en zaterdag de eindmeet ligt.





Ook de rest van het centrum wordt stilaan ingericht: het Rode Kruis krijgt weer een plekje in de kerk, we bouwen onze Doto-shop, hangen vlaggen in de Boomstraat en aan het Landhuis... ja, Bornem is weer helemaal in de ban van de Dodentocht."