Dodentocht-tickets kopen/verkopen kan via DotoSWAP 16 mei 2018

Wie geen inschrijving kon bemachtigen voor de 48ste editie van de Dodentocht op 10 augustus, kan een kijkje nemen op DOTOswap. Dat is een online-ruilsysteem waar je Dodentocht-inschrijvingen kan omruilen.





13.000 wandelaars

"We werkten voor het eerst met een deelnemerslimiet van 13.000 wandelaars. Begin maart al was onze wandeltocht volzet, en we vreesden dat men net zoals vorig jaar inschrijvingen online aan woekerprijzen zou aanbieden", klinkt het. "Daarom bieden we tot en met 15 juli dit ruilsysteem DOTOswap aan, inschrijvingen kunnen hier te koop aangeboden worden en je kan je ook kandidaat stellen om nog een inschrijving te bemachtigen. De verkoper geeft wel 5 euro af op de oorspronkelijke prijs, om administratiekosten te dekken. We hopen dat op deze manier iedereen die wil deelnemen maar geen startnummer had, nu toch nog een plekje kan bemachtigen."





In 2017 werkte de Dodentocht voor het eerst enkel met online inschrijvingen, met als doel het aantal deelnemers te verlagen. Toch sneuvelde opnieuw het deelnemersrecord met bijna 14.000 wandelaars, daarom werd voor 2018 een deelnemersstop ingevoerd. https://inschrijvingen.dodentocht.be/





(EDT)