Dodentocht neemt afscheid van 'De Jolle' 11 augustus 2018

02u47 0 Bornem Net voor de start van de 49ste editie, moest de organisatie van de Dodentocht afscheid nemen van één van de vaste medewerkers. 'Jolle' Pauwels overleed in de nacht van donderdag op vrijdag na een gevecht tegen kanker, hij werd amper 56 jaar oud.

"De Jolle startte als jonge gast bij de Scouts, kwam zo in jeugdhuis Kadee terecht en van daaruit bij onze organisatie. Daar was hij jarenlang verantwoordelijke voor het parcours, en later een heel actief lid van onze plakploeg. Duizenden pijlen heeft hij geplakt om de wandelaars op weg te helpen. Hij stond altijd klaar voor iedereen en was ook buiten onze organisatie een heel bekend figuur in Bornem. De andere grote passie van Jolle was brandweer Bornem", zegt Dodentocht-voorzitter André De Clerck.





"Als eerbetoon kregen alle Doto-wagens naast hun eigen nummer ook Jolle zijn 'vaste' nummer 10 en een rouwband aan het raam. De medewerkerskaart van Jolle - hij had een hekel aan zijn echte naam Jean-Luc - zal tijdens de Dodentocht aan de achteruitkijkspiegel van mijn wagen hangen. Zo rijdt onze Jolle toch nog mee."





(EDT)