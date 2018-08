Directie DHL bindt in: staking voorbij 30 augustus 2018

02u29 0 Bornem De staking bij DHL Speedpack in Bornem is voorbij. De directie trok de intentie tot verkoop van de verlieslatende vestiging in, waarop de medewerkers het werk hervatten.

De syndicale organisaties spreken van een "succesrijke staking". Het personeel van de DHL-vestiging op de Rijksweg legde dinsdag het werk neer uit onvrede met de onduidelijke toekomst van de site. De directie was immers van plan te verkopen aan investeringsgroep Aurelius. "De intentie om de site over te hevelen wordt formeel stopgezet. De verkoop gaat niet door", zegt LBC-NVK-secretaris Paul Buekenhout. Niet alleen blijft de site in DHL-handen, er kwamen ook garanties voor de ruim honderd medewerkers op het vlak van werkzekerheid. "Indien een personeelslid om economische redenen wordt ontslagen, dan zal het een extra vergoeding krijgen van 1.500 euro per gewerkt jaar", zegt Fouad Bougrine van ACLVB. Het voorstel werd unaniem aanvaard. Het akkoord maakt het bedrijf wel niet terug winstgevend. "Er zal gekeken worden naar hoe het bedrijf terug rendabeler kan worden gemaakt, maar dat zal dan binnen DHL zijn. (WVK)