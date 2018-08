Dino's halen eindmeet 13 augustus 2018

Jorgen Deman, Bart Smans en Freya Perdaens stapten de Dodentocht ten voordele van 'Koester', een thuiszorgproject voor kinderkankerpatiënten van het UZ in Gent. "We kozen voor Koester omdat een collega zijn zoontje Bram aan kanker verloor. Brams ouders haalden enorm veel steun uit de hulp van Koester. En omdat Brams favoriete knuffel een dino was, stapten we de Dodentocht met dino-knuffels", zegt Perdaens. "Het wandelweer viel goed mee, maar toch blijft het zwaar en emotioneel. We zijn benieuwd hoeveel geld we hebben kunnen inzamelen, vorig jaar schonken we 8.200 euro aan de Kinderkankerdag." (EDT)