Digitaal platform voor beter contact tussen buren 22 februari 2018

De gemeente Bornem gaat samenwerken met het digitaal platform Hoplr om inwoners van een buurt met elkaar in contact te brengen. Via Hoplr kunnen inwoners bijvoorbeeld garageverkopen of buurtfeesten aankondigen, babysits regelen, tuinmateriaal lenen en verloren gelopen huisdieren melden.





"We zijn ervan overtuigd dat de online contacten de offline contacten kunnen vergemakkelijken of verbeteren", klinkt het. "Voor dit nieuwe platform is Bornem in negen buurten opgedeeld: Weert, Mariekerke, Hingene, Wintam-Eikevliet, Buitenland, Branst, Bornem- centrum, Bornem-zuid en KMO. Wij zullen Hoplr ook gebruiken om gerichte info te melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wegenwerken, vuilnisophalingen die niet plaatsvinden... Maar: de gemeente heeft zelf geen toegang tot de posts en opmerkingen van inwoners en ziet dus niet waarover buren onderling communiceren. Inwoners zien ook enkel de berichten uit hun eigen buurt."





Alle inwoners krijgen in maart een persoonlijke brief met een code om zich te registreren. (EDT)