Dierenartsassistente start oppasdienst aan huis Els Dalemans

09 april 2019

20u34 2 Bornem ‘t Huisdiertje, zo heet de nieuwe uitdaging van dierenartsassistente Silke De Sager uit Bornem. “Wie op vakantie gaat, of door ziekte of ouderdom minder goed voor zijn huisdier kan zorgen, kan bij mij terecht. De dieren moeten niet naar een pension, ik verzorg ze in hun vertrouwde thuisomgeving.”

“Ik was altijd al een grote dierenliefhebber, daarom volgde ik ook de opleiding tot dierenartsassistente. Ik werk in een dierenartsenpraktijk in Mechelen, maar wou daarnaast graag mijn eigen ding doen. Daarom richtte ik ‘t Huisdiertje op, een dierenoppasdienst aan huis in de regio Klein-Brabant.”

“Wie op vakantie gaat -van een weekendje weg tot een langer verblijf in het buitenland- hoeft zijn hond of kat niet meer naar een dierenpension te brengen. Vooral katten kunnen hier wel wat stress van krijgen, dat wordt met mijn dierenoppasdienst vermeden.”

“Tijdens een huisbezoekje zorg ik voor vers eten en drinken, laat ik de hond uit of ververs ik de kattenbak, verzorg ik de vacht en wordt er wat gespeeld... Ik stuur baasjes elke dag een kort verslag, eventueel met een leuke foto, zodat ze op de hoogte blijven. Als er andere kleine dieren in huis zijn, wil ik deze zeker meteen mee verzorgen. Denk dan aan een cavia, vogels of vissen... Aan een paard ga ik mij niét wagen (lacht).”

“Meteen zorg ik ook voor het huis zelf: ik kan indien nodig de brievenbus ledigen, de planten water geven en de rolluiken of gordijnen openen en sluiten. Zo blijf het huis er ook tijdens een vakantie bewoond uitzien.”

“Ook wie tijdelijk minder tijd heeft om de hond uit te laten -bijvoorbeeld door ziekte of na een operatie- of senioren die minder goed te been zijn, kunnen bij ‘t Huisdiertje terecht. Ik kom met veel plezier met de viervoeter een stevige wandeling maken.”

