Dertien fietsers niet in orde met fietsverlichting

27 januari 2019

De politiezone Klein-Brabant heeft een controleactie gehouden op het gebruik van de fietsverlichting. In totaal werden er langs de Sint-Amandsesteenweg in Bornem 117 fietsers gecontroleerd. Dertien onder hen waren niet in orde. “Het ging om twaalf jongeren die minder dan zestien jaar oud waren”, luidt het bij de politiezone. De politie belooft dergelijke acties ook nog uit te voeren in de toekomst. Zeker in deze donkere maanden is er volgens hen extra aandacht nodig voor het gebruik van de verlichting. “Zichtbaarheid in het verkeer is voor de zachte weggebruiker één van de belangrijkste preventieve maatregelen voor het voorkomen van verkeersongevallen”, besluit de politiezone. “De slechte zichtbaarheid en het niet gebruiken van de verplichte fietsverlichting is voor heel wat andere weggebruikers zeer storend.”