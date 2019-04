De Notelaer viert 35ste verjaardag met unieke expo en tuinfeest Els Dalemans

04 april 2019

13u07 0 Bornem 2019 wordt een feestjaar voor De Notelaer in Hingene (Bornem). “Onze vzw, die zo veel mogelijk mensen naar deze parel aan de Schelde wil lokken, bestaat 35 jaar. We vieren die verjaardag met een unieke expo van de internationale kunstenaars William Sweetlove en Bart Ramakers. Ook een groot tuinfeest mag niet ontbreken”, zegt voorzitter Eugeen Van Lent.

De Notelaer is een neoclassicistisch gebouw op de Scheldedijk in Hingene, dat in 1794 werd gebouwd als zomers jachtpaviljoen voor de adellijke familie d’Ursel. Sinds 1984 is De Notelaer als ‘Trefpunt aan de Schelde’ een plek waar jaarlijks duizenden fietser en wandelaar halt houden. Vooral de televisiereeks ‘Stille Waters’ -waarin het paviljoen een prominente rol speelde als Villa Vorlat- zorgde voor een grote overrompeling.

“Het gaat goed met De Notelaer. We hebben grote restauratiewerken aan het dak en de gevels achter de rug. De volgende klus wordt de heraanleg van de toegangsweg, de verbreding van de poort en de plaatsing van een degelijke fietsenstalling. Zo moet de toegankelijkheid van het domein verbeteren. Later volgt nog de binnenrestauratie van het paviljoen, en ondertussen blijven we natuurlijk onze bezoekers ontvangen en activiteiten organiseren”, zegt Van Lent.

“Voor onze 35ste verjaardag pakken we uit met een tentoonstelling van formaat. We werkten eerder al samen met fotografisch verhalenverteller Bart Ramakers, hij creëerde dit keer samen met pop-up-artiest William Sweetlove de expo ‘Flora & the Water Warriors’. Het duo maakte en fotografeerden moderne watergodinnen, die allemaal een waterfles op hun rug dragen. De godinnen staan symbool voor de jonge, moedige vrouwen die vandaag opkomen voor het klimaat. Het resultaat van de samenwerking is een reeks die de link legt tussen de classicistische godinnen van vroeger -zoals je ze ook afgebeeld ziet in De Notelaer- en de rolmodellen van het klimaatprotest van nu.”

“De beelden en foto’s zullen zowel in het gebouw als buiten op het domein te vinden zijn. Het transport wordt nog een hele klus, want sommige beelden zijn wel vier meter lang en twee meter hoog. De tentoonstelling is voor het eerst te zien in De Notelaer van 30 juni tot en met 31 oktober, maar zal daarna de wereld rondreizen. We zijn best fier dat deze eer ons te beurt valt.”

Naast deze unieke expo heeft De Notelaer nog heel wat andere activiteiten in petto. “Op zondag 26 mei plannen we een groot verjaardagsfeest, met een barbecue en de nodige muziek. We plannen ook kleinere expo’s en weer een hele reeks wandelingen. We pakken uit met enkele nieuwe cursussen en workshops. De kleinsten leren tijdens ‘bushcraft voor kinderen’ bijvoorbeeld technieken aan om te overleven in de natuur. We zijn ook weer één van de locaties van het ‘Bornemfestival Walter Boeykens’, en plannen zelf ook enkele concerten.”

Ook het ‘pitkamperen’ vindt deze zomer weer plaats aan De Notelaer. “De voorbije twee zomers werden ‘boompitten’ opgehangen op zo’n drie meter hoogte in de bomen naast de vijver voor ons paviljoen. De kampeerplek was zó populair dat het aantal nachten wordt uitgebreid naar 75, om nog meer mensen de kans te geven om op deze bijzondere plek te overnachten.”

Meer info over de activiteiten en inschrijven voor het verjaardagsfeest: notelaer.be.