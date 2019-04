De Notelaer krijgt nieuw poëziepad Els Dalemans

08 april 2019

12u06 0 Bornem Domein De Notelaer in Hingene (Bornem) krijgt een nieuw poëziepad. Initiatiefneemster is opnieuw Anne Smits, die samen met de cursisten uit haar schrijfles de mooiste gedichten neerpende.

“Al meer dan 20 jaar geef ik schrijfcursussen, onder andere in het gemeenschapshuis van Hingene. Zo ontmoette ik Marleen Van Bossuyt, medewerker bij De Notelaer, die me prompt uitnodigde op het domein. Exact tien jaar geleden kwam ik voor het eerst op deze prachtige plek”, zegt Smits.

“We besloten samen meer te doen met de knappe creaties van onze cursisten, en zo werd het eerste poëziepad op domein De Notelaer aangelegd. We hingen geplastificeerde gedichten op in het bos, die natuurlijk al na één zomer helemaal stuk waren. Zo’n drie, vier jaar geleden volgde daarom een tweede pad.”

“Vorig jaar kregen we van Marleen het aanbod om onze schrijfcursussen in De Notelaer zelf te organiseren. We hebben een fantastische schrijfwinter achter de rug, met weer een heleboel prachtige literaire creaties. Er zitten dit keer heel wat haiku’s bij, dat zijn korte, niet-rijmende gedichten van drie regels. Meteen was er weer voldoende materiaal voor een nieuw poëziepad, dit keer werden de woorden in hout gekerfd. Zo gaan de gedichten langer mee én past de poëzie nog beter bij deze wonderlijke omgeving.”

De Notelaer werd in 1794 gebouwd als zomers jachtpaviljoen voor de adellijke familie d’Ursel, nu is het domein al 35 jaar lang een erg populair ‘Trefpunt aan de Schelde’. Meer info: www.notelaer.be.