De Hopschuur opent al even de deuren tijdens Dodentocht 04 augustus 2018

02u37 0 Bornem De Hopschuur zal al eventjes de deuren openen tijdens de Dodentocht. "Daarna wordt de eindspurt ingezet om het gloednieuwe café tegen eind augustus helemaal af te werken", zegt zaakvoerder Jasper Vandenhoudt.

Vandenhoudt opende De Hopschuur vier jaar geleden in het pand van het bekende café Acide Carbonique. De zaak werd - dankzij de meer dan 50 verschillende bieren op de kaart - al snel een bekend begrip in Bornem. "Ik wou graag verder groeien, meer snacks aanbieden en een terras inrichten, maar dat was in het pand van 'den Acide' allemaal niet mogelijk. Daarom kocht ik het herenhuis van de vroegere koster in de Stationsstraat, dat we nu al een jaar stevig aan het verbouwen zijn. Ik sloot de deuren net na de Dodentocht van 2017 en hoopte dit nieuwe café een jaar later in gebruik te kunnen nemen. Maar omdat het zo'n grote verbouwing is geweest en er altijd wel wat vertraging in de planning sluipt, halen we die datum nét niet", zegt Vandenhoudt.





"Het is al puffen geblazen, zeker met de warmte van de voorbije weken. Ik had met zo'n weer liever al een vol terras bediend (lacht). Omdat ik met De Hopschuur toch graag deel wil uitmaken van het bijzondere Dodentocht-weekend in Bornem, openen we tijdens de wandeltocht een soort van 'pop-up-café'. Iedereen is welkom voor een drankje en om al eens even naar het nieuwe interieur te komen kijken. Daarna gaan de deuren weer even dicht en zetten wij de eindspurt in. Mijn doel is om De Hopschuur eind augustus officieel te openen." (EDT)