Circus Ronaldo palmt kasteeldomein d'Ursel in met 'Swing’ Els Dalemans

01 april 2019

12u16 0

De bekende circusfamilie Ronaldo uit Muizen (Mechelen) slaat van 16 tot 18 mei de tenten op in het kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem).

“We kregen Circus Ronaldo al twee keer eerder over de vloer, dit keer is het Nanosh Ronaldo die in ons park zijn voorstelling ‘Swing’ brengt. Nanosh is de zevende generatie van de bekende circusfamilie. Zijn grootvader Johnny Ronaldo is wereldberoemd, ook vader Danny won al meerdere grote prijzen met zijn circusvoorstellingen”, klinkt het.

Nanosh Ronaldo creëerde deze circusvoorstelling helemaal zelf. Hij wou met ‘Swing’ terugkeren naar de eenvoud van het circus met theater, magie en acrobatie op de tonen van de swingmuziek uit de jaren veertig. Moderne technieken en flitsende nieuwigheden worden achterwege gelaten, het gaat weer om de essentie. Nanosh stelde een groep jonge artiesten samen en trekt al enkele maanden met hen rond met een authentieke circustent.

Tickets bestellen voor één van de drie voorstellingen van Circus Ronaldo op domein d’Ursel kan via het Bornemse CC Ter Dilft: www.terdilft.be.