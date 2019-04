Chauffeurs verliezen rijbewijs na ongeval: “Beiden glas teveel gedronken” TVDZM

04 april 2019

De politie van Klein-Brabant heeft het rijbewijs ingetrokken van een 58-jarige man en een 26-jarige vrouw. Beiden waren betrokken in een afzonderlijk verkeersongeval. “Ze hadden teveel gedronken en moesten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen”, luidt het bij de lokale politiezone. De politie trok ook nog het rijbewijs in van een 35-jarige man. De dertiger werd aan de kant gezet door de politie omwille van zijn rijstijl. “De man had ook gedronken. Hij moest zijn rijbewijs uiteindelijk inleveren voor zes uur”, besluit de politie.