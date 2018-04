CD&V waarschuwt voor trage Bornembus GROEN EN OPPOSITIE KEUREN PLAN GOED MET HALTES IN ALLE DEELGEMEENTES ELS DALEMANS

19 april 2018

02u45 0 Bornem De Bornembus zal dan toch langs alle Bornemse deelgemeenten rijden. Het aangepaste plan werd goedgekeurd door de oppositiepartijen en Groen, die een wisselmeerderheid vormden. CD&V waarschuwt dat de bus slechts elke twee uur zal kunnen rijden door de omvang van het traject.

De proefrit met de Bornembus, die de deelgemeenten met het centrum moet verbinden, stond woensdagochtend op de agenda. Maar nog voor de -door CD&V en de gemeentelijke ambtenaren voorgestelde- route kon worden uitgetest, werd ze dindagavond al aangepast. Tijdens een woelige gemeenteraadszitting vormden oppositie en Groen uit protest opnieuw een wisselmeerderheid.





"Vier maanden nadat wij -tegen de zin van CD&V- beslisten dat deze bus er komt, krijgen we plots een voorstel voorgeschoteld. Het dossier werd uitgewerkt zonder overleg, het resultaat is niét wat we hebben gevraagd" aldus Rony Cuyt (sp.a). "Wij willen dat de inwoners van alle deelgemeenten gebruik kunnen maken van deze bus, en niet enkel Eikevliet, Wintam en Hingene. Ook in Branst en Mariekerke moeten haltes komen, want de Lijn-bussen daar missen altijd hun aansluiting met de trein. De bus moet ook 7 dagen op 7 rijden en geen 6, want ook op zondag moeten het ziekenhuis, het zwembad, het CC, de kinderboerderij en meer bereikbaar zijn. We verwachten ritten tussen 8 en 20 uur waarbij één rit één euro kost. De Bornembus zal de eerste maand gratis rijden, om iedereen kennis te laten maken met het project. We verwachten een evaluatie in november, zodat het traject en andere zaken eventueel aangepast kunnen worden."





Verkeersdrukte

Schepen Liesje Pauwels (CD&V) is allesbehalve opgezet met het plan dat ze nu noodgedwongen moet volgen.





"Cuyt beweert dat de route op een veertigtal minuten af te leggen is, maar tijdens onze proefrit deden we er al anderhalf uur over. Daar moeten we meerdere haltes en eventuele verkeersdrukte nog bijrekenen. Met deze nieuwe route zal de bus maar elke 2 uur kunnen rijden in plaats van elk uur. Wij stelden voor om enkel Eikevliet-Hingene te bedienen, omdat in Mariekerke en Branst al elk uur een Lijnbus rijdt. Met het derdebetalersysteem zou een rit ook exact één euro kosten, en krijgen alle Bornemnaren dezelfde service voor dezelfde prijs. Nu krijgen inwoners van Branst en Mariekerke de keuze uit 2 bussen, terwijl men aan de overkant van de N16 langer staat te wachten", klinkt het.





"We gaan na deze testrit een uurrooster puzzelen, en alle communicatie, abonnementen en meer concreet uitwerken. We mikken op 15 mei om de Bornembus te laten uitrijden, in combinatie met de 'marktactie'. We zijn nu wel héél dringend op zoek naar bestuurders, hopelijk vinden we hen op minder dan een maand tijd."