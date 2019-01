CD&V-tijdperk nu echt voorbij: nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd Wannes Vansina

03 januari 2019

21u37 0 Bornem De verkozenen van Bornem hebben woensdagavond de eed afgelegd tijdens de installatievergadering voor de nieuwe gemeenteraad in Ter Dilft. Het is het einde van een CD&V-tijdperk.

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” Een voor een legden de 26 gemeenteraadsleden en schepenen de eed af, voor de ogen van een talrijk publiek. De tien verkozenen van IEDEREEN BORNEM en vier van N-VA vormen de meerderheid, de tien van CD&V en drie van Vlaams Belang de oppositie. Een historisch moment, beseft burgemeester Kristof Joos. “Het is altijd CD&V geweest.” Een bestuursakkoord is er nog niet. “Daar willen we de komende weken de laatste hand aan leggen. Na vandaag zitten we fysiek in het gemeentehuis en dan is het gemakkelijker dingen af te toetsen bij de diensthoofden.” Minder blije gezichten bij CD&V uiteraard. “Dit is de start van een nieuw stuk in een politiek leven”, zegt afscheidnemend burgemeester Luc De boeck. “Als oppositie zullen we trachten zoveel als mogelijk te wegen op het beleid.” Hij wordt niet de fractieleider, noch een van de oud-schepenen. “We hebben Hilde Cools aangeduid. Om die manier willen we het signaal geven dat we bezig zijn met de toekomst.”

Ter Dilft

De installatievergadering vond plaats in het auditorium van CC Ter Dilft. Voortaan zullen alle gemeenteraadszittingen daar plaatsvinden en niet meer in het Landhuis. “Hier zien we elkaar beter zitten en kunnen we gemakkelijker gebruik maken van multimedia”, verklaart Joos.