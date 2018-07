Cardijnplein bouwt Duivels feestje mét Engels kantje 16 juli 2018

02u31 0 Bornem Aan schermen groot en klein werd zaterdag uitbundig de derde plaats op het WK gevierd. Bornem deed dat onder meer met een bobby en koninklijke wachters, al moesten de vrijwilligers daar wel wat voor oven hebben. "Zweten!"

Bornem heeft er een handje van weg de wedstrijden op groot scherm origineel in te kleden. Denk maar aan de Eiffeltoren tegen Frankrijk. Zaterdag zorgden onder meer een telefooncel en een wachthuisje bevolkt door king's guards en een bobby voor een Engelse sfeer.





Hart klopt voor Duivels

"De organisator had mij gevraagd en ik doe dit graag, al is het wel een beetje warm. Al mag ik niet klagen, mijn collega's met berenmuts hebben het nog warmer", lacht Kelly Hofmans in bobby-uniform. Het was dan ook bakken op het Kardinaal Cardijnplein. Maar ondanks haar outfit klopte haar hart voor de Rode Duivels.





"Ik hoop dat ze zullen winnen." Het gezweet was snel vergeten, want de nationale elf deden wat ze moesten. Al na luttele minuten mochten de fans juichen, al waren ze niet zo talrijk als bij voorgaande wedstrijden en was het eerste gratis vat een feit. Romelu Lukaku mocht dan een mindere wedstrijd spelen, groot applaus was bij zijn vervanging zijn deel. Bornem houdt van haar Rode Duivel.





Ook op zondag werd nog nagefeest met de live-uitzending van de huldiging van de Duivels in Brussel. (WVK)





