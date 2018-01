Buren winnen rechtszaak tegen café DE BLAUWE KOE RISKEERT TOT 2.500 EURO PER OVERTREDING ELS DALEMANS

24 januari 2018

02u30 0 Bornem De buren die De Blauwe Koe in Hingene (Bornem) hadden gedagvaard, hebben hun rechtszaak tegen het populaire café gewonnen. "We krijgen nu een hele reeks verplichtingen en bijhorende dwangsommen opgelegd, en vrezen voor de toekomst van De Blauwe Koe", zegt Tim Pauwels. "Wij willen nog altijd opnieuw praten", reageert de buurt.

Pauwels kreeg vijf jaar geleden de kans om De Blauwe Koe in Hingene -die al zeker bestaat sinds 1830- over te nemen. "Jong en oud komt hier uitblazen, plezier maken, van het mooie weer genieten in onze tuin... Maar twee jaar geleden werden grenzend aan die tuin nieuwe appartementen gebouwd", zegt de uitbater.





Te veel lawaai

Eén van de buren belde met de regelmaat van de klok de politie met klachten. "De spelende kinderen maakten te veel lawaai, net als onze hanen én de spelers op de petanquebaan, babyborrels en verjaardagsfeestjes waren er te veel aan. Na de politie volgde ook de rechtbank, en na heel wat maanden van bang afwachten kennen we nu de uitspraak", zegt Pauwels."We mogen voortaan op ons tuinterras maar 20 mensen meer ontvangen, dat zijn er honderd minder dan nu op een doorsnee zonnige zomerdag het geval is. Openluchtevenementen zijn niet meer toegelaten, en we mogen niet meer dan 12 festiviteiten per jaar organiseren. Daar zit alles inbegrepen: babyborrels, onze paella-avonden, muziekoptredens en fuiven... Onze rokerstent, die we inderdaad bij slecht weer gebruiken als extra ruimte voor cafégangers, mag énkel nog gebruikt worden om rokers buiten even te laten schuilen. Door al deze verplichtingen gaan onze inkomsten gigantisch dalen. Klanten zullen wegblijven, ik zal mijn twee personeelsleden moeten ontslaan. Per vastgestelde overtreding hangt ons een dwangsom tot wel 2.500 euro boven het hoofd. We kunnen nog in beroep gaan, maar staan dan wéér voor jaren onzekerheid. Wie wil ondernemen en een goeddraaiende zaak kan runnen, wordt zo gestraft. Niet enkel mijn zaak en mijn investeringen, maar simpelweg mijn droom wordt mij op deze manier afgenomen."





Bereid om te praten

"De uitbaters van De Blauwe Koe hebben de gelegenheid gehad om hun argumenten aan de rechtbank kenbaar te maken, en de rechter heeft na grondig onderzoek deze beslissing genomen", reageert de raadsman van de buren. "Men kan zich de vraag stellen of een landelijk café in een landelijke omgeving de ideale plaats is om dit soort activiteiten te organiseren. Sommige maatregelen zijn bovendien een wettelijke regel en dus de evidentie zelve. De Blauwe Koe kan in beroep gaan, maar mijn cliënten zijn nog altijd bereid om te onderhandelen over bepaalde onderdelen van het vonnis. Dat was in het verleden ook zo, maar vanuit De Blauwe Koe kwam toen geen degelijk voorstel. Praten kan dus nog steeds."