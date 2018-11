Broodbuffetwagen geeft bewoners meer keuze Els Dalemans

19 november 2018

19u44 0 Bornem 30 bewoners van Seniorencentrum OLV in Bornem testen de nieuwe aanwinst van het woonzorgcentrum uit: een broodbuffetwagen.

“Twee weken lang krijgt deze groep bewoners het ontbijt en het avondmaal op de kamer geserveerd. Normaal gezien gaan onze mensen eten in de eetzaal, maar dit zorgt al eens voor stress bij het ochtendtoilet. Iedereen wil immers graag gewassen en gekleed aan tafel verschijnen. Met de broodbuffetwagen kunnen we de verzorging beter spreiden over de voormiddag”, zegt Lesly Gosse van OLV.

“Ook willen we met dit buffet de keuzevrijheid van onze bewoners verhogen. Ze kunnen nu op het moment zelf kiezen wat ze bij hun boterham willen eten, zoals wij thuis ook kunnen. Hoe meer goesting ze hebben in wat er op hun bord ligt, hoe meer ze eten en dat is bij velen alleen maar positief! Onze mobiele bewoners kunnen zelf uit hun kamer komen en hun keuze maken aan de wagen, wie moeilijk te been is krijgt hulp van onze buffetdame.”

“De buffetwagen rijdt nu al enkele dagen rond, en de meningen van de bewoners zijn verdeeld. Sommigen zijn blij met de rust op hun kamer, anderen missen hun babbeltje ‘s morgens. Na het project wordt daarom iedere bewoner afzonderlijk bevraagd, en natuurlijk willen we ook de mening van onze medewerkers kennen.”