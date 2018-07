Britse 'royal guards' met duivelse drietanden 14 juli 2018

02u45 0

De gemeente Bornem kleedt vandaag het voetbaldorp op het Kardinaal Cardijnplein alweer origineel in. "Omdat we de WK-match tegen Engeland spelen, verwachten we vanaf 14.30 uur de 'royal guards' van de Britse queen en enkele Engelse bobbies op het plein", zegt Goedele De Clerck van gemeente Bornem. "Zij krijgen geen eigen wapens mee om de wacht te houden in hun gekende wachthuizen, maar voor de gelegenheid wél duivelse drietanden met onze Belgische kleuren. We richten het plein verder in met Engelse telefooncellen en brievenbussen, voor de kleinsten worden er Rode-Duivelsspringkastelen geplaatst." Eerder deze week liet Bornem voor de match tegen Frankrijk nog een 10 meter hoge opblaasbare Eiffeltoren plaatsen naast het grote scherm aan de kerk. (EDT)