Brandweer vist tieners in rubberbootje uit Schelde 31 juli 2018

De brandweerzone Rivierenland heeft afgelopen weekend twee tieners gered. Het duo was de Schelde opgegaan met een rubberbootje. Door de stroming begon het bootje af te drijven. Enkele getuigen verwittigden de hulpdiensten. Die kwamen ter plaatse en de brandweer moest de jongeren uit het water redden. De twee werden opgevangen in een ziekenwagen en moesten opwarmen. Door het woelige water was er water in het bootje terechtgekomen. De twee waren lichtjes onderkoeld.





(TVDZM)