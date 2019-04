Brandweer Bornem legt rouwregister voor sergeant Geert Jansegers (57) Els Dalemans

03 april 2019

17u05 11 Bornem De Bornemse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland legt een rouwregister voor eerste sergeant Geert Jansegers. Hij overleed op op 31 maart in Edegem en werd amper 57 jaar oud.

“Geert werd in 1983 brandweerman in Bornem, zijn vader was ook bij ons in dienst en introduceerde ook zijn zoon in het korps”, zegt Bornems brandweercommandant Kris Engels. “Geert had al 36 jaar trouwe dienst op de teller, hij was naast sergeant ook ‘peletonsleider’ van ploeg 1 en in alles wat hij deed was hij ook een échte leider.”

“Geert was een pracht van een collega, een sympathiek mens en een fiere brandweerman in hart en nieren. Hij was iemand waar je altijd op kon rekenen, hij ging overal voor de volle 100 procent voor. Zijn ziekte en overlijden komen heel onverwacht, de ploeg is dan ook enorm aangeslagen door dit slechte nieuws.”

Brandweer Bornem legt ter nagedachtenis van Geert Jansegers een rouwregister in de inkomhal van de brandweerkazerne aan de Puursesteenweg 147. De afscheidsplechtigheid vindt plaats in het crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 in Sint-Niklaas, op zaterdag 6 april 2019 om 11 uur. Daarna volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats van Bornem.