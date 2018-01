Brandje in kasteel 02u58 0

In de Kasteelstraat is gisterochtend brand uitgebroken in het kasteel Marnix van Sint-Aldegonde. Het brandde ter hoogte van een open haard. Volgens de hulpdiensten ging het om een smeulbrandje. Er moesten parket en enkele stenen worden uitgebroken om de vuurhaard onder controle te krijgen. De schade bleef beperkt. Vervolgens is het kasteel deels verlucht. Niemand raakte gewond. (TVDZM)