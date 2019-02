Brand vernielt visserschalet TVDZM

15 februari 2019

11u00 0 Bornem De Bornemse brandweerpost van hulpverleningszone Rivierenland is vanochtend moeten uitrukken naar de Temsesteenweg langs de Oude Schelde in Bornem.

Daar brandde het in een visserschalet. Bij aankomst van de hulpdiensten ging het om een zware uitslaande brand. Die ging gepaard met enkele explosies. De ravage in het visserschalet is bijzonder groot. Het chalet brandde volledig uit. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak is momenteel nog niets geweten. De politiezone Klein-Brabant stelde een perimeter in. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht. Zij stelden een een branddeskundige en het labo aan. Zij zullen ter plaatse komen om de oorzaak van de brand te onderzoeken.