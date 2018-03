Boswachtershuis onder sloophamer 17 maart 2018

Het boswachtershuis van kasteeldomein d'Ursel in Hingene (Bornem) gaat onder de sloophamer.

"Het pand staat in de Kleine Hinckstraat, waar de hertog in de 19de eeuw een huis liet bouwen speciaal voor zijn boswachter", legt gedeputeerde Luk Lemmens uit. "Maar in 1999 stichtten spelende kinderen brand in het leegstaande pand. Ook na de brand bleef de plek jongeren en vandalen aantrekken: de afsluitingen werden keer op keer vernield, de muren stonden vol graffiti en de hele site veranderde in een sluikstort."





"Het stort wordt opgeruimd en de ruïnes van de woning worden gesloopt, want de plek wordt een werkzone voor het onderhoud van het park. Groenafval kan er tijdelijk worden opgeslagen, materialen worden bewaard, tractoren gestald... Langs de straatkant wordt de oude muur hersteld, aan de kant van het park plannen we een hoge talud. Die krijgt beplanting, zodat het een groene muur wordt die de werkzone wat afschermt van het park. Aan de inrichting van de werfzone hangt een prijskaartje van zo'n 70.000 euro." (EDT)