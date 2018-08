Bornemse monitorenopleiding voorbeeld voor Chinese sportkampen 14 augustus 2018

02u43 0 Bornem De kans is groot dat een groep Chinese kinderen binnenkort exact dezelfde spelletjes speelt als kinderen in Bornem. De link tussen de twee is Bornemnaar Jonathan Xu, die in China werkt en daar een monitorenopleiding én bijhorende kampen organiseert.

"Ik werk in China in het onderwijs, en merkte dat de focus daar vooral ligt op leren en kennis vergaren. Sporten en spelen gebeurt er maar weinig, maar met de komst van meer groen in de steden merk je dat de Chinese kinderen daar wél gebruik van willen maken. De meest eenvoudige spelletjes zijn allemaal nieuw voor hen. Daarom besloot ik zelf sportkampen op te starten, met als voorbeeld de Bornemse organisatie", zegt Xu.





"Ik ging als kind ook naar de Bornemse sportkampen, volgde daarna de opleiding en werd er monitor. Ik ben nu weer even in Bornem om met de sportdienstmedewerkers ons Chinese 'educatieprogramma' verder te verfijnen. Want naast spelen komt er nog heel wat bij kijken: opleidingen, management, EHBO, de organisatie van een sportdag... Zelfs het gebruik van identieke T-shirts voor de deelnemers aan de sportkampen, nemen we in China over. Volgende week reis ik terug, om tegen de start van het nieuwe schooljaar alles voor te bereiden. We geven de kampen in het Engels, zo pikken de Chinese kindjes die taal meteen op. En we gaan nog meer focussen op voetbal, deze sport begint in China énorm populair te worden."





(EDT)