Bornemse klimaatmars lokt 300 deelnemers én minister van Klimaat: “Weet dat jullie in Brussel worden gehoord” Els Dalemans

15 maart 2019

17u16 0 Bornem Zeker 300 schoolkinderen, ouders en grootouders stapten vrijdagnamiddag mee in de klimaatmars in Bornem. De actie werd georganiseerd door leerlingen van Freinetschool ‘t Hinkelpad, maar ook andere scholen sloten zich aan. Klimaatminister Koen Van den Heuvel (CD&V) kwam de kinderen aanmoedigen: “Ik begrijp jullie ongeduld. Weet dat jullie in Brussel worden gehoord.”

De weergoden gunden de deelnemers aan de Bornemse klimaatmars net voldoende tijd om droog een tocht doorheen het centrum te maken. De volledige lagere school van Freinetschool ‘t Hinkelpad nam deel, samen met de derde graad van basisschool De Linde en een delegatie van De Kinderplaneet en van de Groenlaarschool. De lokale politie Klein-Brabant zorgde samen met ouders en grootouders voor de begeleiding.

De Bornemse klimaatmars ontstond tijdens de praatrondes in het tweede en zesde leerjaar van ‘t Hinkelpad. “We wilden graag deelnemen aan de klimaatmarsen in Brussel, maar omdat we daar nog iets te jong voor zijn, organiseerden we onze eigen versie in Bornem”, zeggen Thian De Wachter (12), Ilja Vanhaute (11), Nore Dieltiens (11) en Renee Van Hove (12). “We stippelden samen met het gemeentebestuur een route uit, maakten afspraken met de politie, mailden de andere scholen met de vraag of ze wilden deelnemen...”

“We vertrokken aan domein Kloosterheide, en liepen zo via het Landhuis en de Boomstraat naar domein Breeven. Tijdens de tocht riepen we samen onze slogan: “Doe een goede daad, red het klimaat!” We hadden ook pamfletten gemaakt, met quotes als ‘veel bla-bla, weinig boom-boom’ en ‘Morgen leren surfen, als skaten niet meer gaat’. Onderweg kregen we heel wat aanmoedigingen en mensen staken hun duim naar ons op.”

De kinderen verzamelden aan het Breevenzwembad, waar het klimaatlied werd gezongen en de organisatoren van de mars iedereen toespraken. “Wij kunnen allemaal samen mee het verschil maken”, klonk het. “Willen jullie mee de deuren sluiten en de lichten doven? Sneller de fiets nemen in plaats van de wagen? Minder vlees eten en meer recycleren? En misschien zelfs een eigen moestuin aanleggen?”

Die boodschap werd niet enkel gehoord door de andere schoolkinderen, maar ook door klimaatminister Koen Van den Heuvel (CD&V). “Ik wil jullie bedanken om met zovelen deel te nemen aan deze mars op een erg belangrijke dag voor het klimaat. Maar ook het delen van die tips is heel belangrijk, het is fantastisch om te zien hoeveel jonge mensen hun steentje willen bijdragen”, aldus de minister.

“Ik begrijp ook jullie ongeduld, en kan jullie verzekeren dat jullie tot in Brussel gehoord worden. Blijf vooral op tafel kloppen en houd ons wakker. Wij werken ondertussen aan meer groen en bomen, veiligere fietspaden zodat jullie meer de fiets kunnen nemen en aan een beter openbaar vervoer zodat de wagen vaker aan de kant kan blijven staan.”