Bornemse harmonies zoeken muzikanten voor 'play-in’ Els Dalemans

19 februari 2019

12u14 0 Bornem De Bornemse harmonies organiseren voor het eerst een ‘play-in’ op zondag 31 maart. “Ons doel is om zo veel mogelijk muzikanten samen te laten repeteren, en het resultaat te tonen aan het publiek”, zegt muzikant Andries Demont.

“We nodigden de internationaal gerenommeerde componist-dirigent Bert Appermont uit voor onze play-in. Niemand kan mensen beter meenemen in de wereld van de muziek dan hij. Hij heeft de gave om muzikanten zo te motiveren dat ze op korte tijd grote vorderingen maken. Het wordt dus sowieso al een bijzondere dag voor onze eigen muzikanten, maar we willen ook graag zoveel mogelijk andere muziekliefhebbers laten meegenieten”, zegt Demont.

“We mikken op leerlingen uit de muziekacademies die minstens het niveau 3.3 halen. Ook oudere muzikanten die al een tijdje niet meer spelen maar zin hebben om hun instrument nog eens boven te halen zijn meer dan welkom. Tijdens deze play-in kan iedereen heel vrijblijvend in contact komen met de hafabra-muziek (harmonie, fanfare en brassband) en het muziekspelen in groep. Alle instrumenten uit de HaFaBra-wereld zijn welkom.”

“We studeren tijdens de play-in samen ‘Wonders of Nature’ en ‘Noah’s Ark’ in en sluiten de dag af met een toonmoment. Wie niet kan of wil komen meespelen, kan dus wel om 16.30 uur van het eindresultaat komen genieten. Deelnemen is volledig gratis, we vragen wel om in te schrijven zodat we weten hoeveel muzikanten we mogen verwachten.”

Play-in, op zondag 31 maart van 10 tot 17 uur in Zaal De Club, Stationsstraat 28 in Bornem. Meer info en inschrijvingen: www.harmoniebornem.be.