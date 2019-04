Bornemse brandweermannen brengen laatste eerbetoon aan overleden collega Els Dalemans

06 april 2019

16u37 0 Bornem Met een indrukwekkende optocht van het Landhuis tot aan het kerkhof, bracht het Bornemse brandweerkorps zaterdag een laatste eerbetoon aan Geert Jansegers. De eerste sergeant overleed op op 31 maart en werd amper 57 jaar oud. Op minder dan een jaar tijd verliest het Bornemse korps zo twee vuurvechters.

Familieleden, vrienden en collega’s van Geert Jansegers verzamelden zaterdag in Sint-Niklaas voor de afscheidsplechtigheid van de Bornemnaar. Ook zeker 100 brandweermannen uit de verschillende posten van Hulpverleningszone Rivierenland waren van de partij. Met een lege kazerne in Bornem, zorgden de omliggende korpsen voor de permanentie.

Echtgenote Linda en dochter Jorien haalden herinneringen op aan de gelukkige gezinsmomenten en de vele reizen samen. Genieten van lekker eten en drinken en samenzijn met vrienden stonden altijd centraal. “Geert was een gelukkige globetrotter, die alles uit het leven haalde wat erin zat”, klonk het. “Hijt was een trotse, betrokken papa, een grappig en eigenzinnig man met naast zijn gezin en reizen één grote passie: de brandweer.”

Bornems brandweercommandant Kris Engels las vanuit het korps een open brief voor. “De verslagenheid en het verdriet binnen onze ploeg zijn groot. We verloren Luc ‘Jolle’ Pauwels in augustus, en nu staan we hier weer.”

“Geert werd in 1983 brandweerman in Bornem, zijn vader Karel was ook bij ons in dienst en was fier dat hij zijn enige zoon ook in het korps kon introduceren. In 1994 verdiende Geert zijn eerste strepen, uiteindelijk werd hij eerste sergeant. Die titel kan nu niet meer worden toegekend, hij is dus uniek.”

“Geert had ondertussen 36 jaar trouwe dienst op de teller, hij deed duizenden interventies en zag veel leed. Hij was naast sergeant ook peletonsleider van ploeg 1, en iedereen kon altijd bij hem terecht. Elke keer zocht hij in zijn eigen stijl een oplossing of een antwoord. Dat antwoord was vaak raak, want Geert nam geen blad voor de mond en had een stevige eigen mening. Dit zorgde vaak voor discussies, maar uiteindelijk primeerde àltijd het team.”

“Zeven jaar geleden werd Geert ziek, en meteen zagen we weer zijn vechtlust. Tussen de operaties en behandelingen door bleef hij ervoor gaan. Hij genoot van zijn gezin en vrienden, en bleef er voor ons zijn. Na een recente operatie wou Geert weer fysiek aansterken om terug interventies te kunnen doen. Zijn plotse overlijden kwam dan ook hard aan.”

“Toen ikzelf als vrijwilliger bij de brandweer startte, was Geert mijn chef. Later werden die rollen omgedraaid, maar het wederzijdse respect bleef groot. Ik heb later nog veel gedacht aan wat Geert toen tegen mij zei: ‘Kris, het is nu aan jou, maar mijn steun zal je altijd krijgen’. Geert, we willen je danken: voor je inzet en je moed, je passie en je vriendschap en je eeuwige focus op de teamgeest. We zullen je voor altijd met diep respect blijven gedenken.”

Na de plechtigheid verzamelden de Bornemse vuurvechters aan het Landhuis, om in stoet en met een brandweerwagen voorop, Geert Jansegers te begeleiden naar zijn laatste rustplaats.