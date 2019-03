Bornemnaar zoekt helpende handen voor grote lenteschoonmaak Els Dalemans

27 maart 2019

11u42 0 Bornem Bornemnaar Paulus Ielegems organiseert nu zondag 31 maart een grote lenteschoonmaak. “Laat ons met familie, vrienden, jeugdverenigingen verzamelen, en alle deelgemeenten eens stevig onder handen nemen. Het is spijtig genoeg meer dan nodig”, klinkt het.

“Ik broedde al langer op het idee om een grote schoonmaakactie te organiseren, omdat het mij regelmatig opvalt hoeveel afval en zwerfvuil je in Bornem vindt. Het gaat dan van tientallen sigarettenpeuken op de voetpaden tot echt grote stukken zwerfvuil in de bermen. Een kleine maand geleden had ik het helemaal gehad. Er is zoveel te doen rond en over het klimaat, en met een protestbord rondlopen op een mars vind ik super. Maar ondertussen blijft het vuilnis hier wel in onze straten liggen. We moeten daar nù iets aan doen.”

Ielegems vroeg hulp aan het gemeentebestuur, en krijgt die in de vorm van vuilniszakken, fluohesjes en de nodige handschoenen en grijpers om het afval mee op te rapen. “De afspraak voor zondag is heel simpel: in elke Bornemse deelgemeente zal één verantwoordelijke van onze ‘grote lenteschoonmaak’ postvatten aan de kerk. Wie wil deelnemen, komt naar dat verzamelpunt om 14 uur. Extra materiaal meebrengen -borstels om peuken te vegen, een bolderkar of kruiwagen om spullen in te vervoeren, eigen handschoenen...- is een goed idee.”

“Aan elke kerk wordt gekeken hoeveel vrijwilligers er zijn en wie welke straten of wijken kan aanpakken, zodat we geen dubbel werk doen. Om 17 uur wordt al het afval verzameld aan dezelfde kerken, gemeente Bornem pikt het daar later op. Ik hoop dat onze grote lenteschoonmaak kan uitgroeien tot een jaarlijkse traditie, een dag waarop iedereen in Bornem -en graag bij uitbreiding vanaf 2020 in heel Klein-Brabant- mee de handen uit de mouwen steekt. Laat ons hopen dat acties als deze ook de ogen openen, en dat mensen in de toekomst minder snel die peuk of dat blikje op straat zullen gooien.”