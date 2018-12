Bornemnaar werkt achtste boek af: “Ook jongens moeten deze reeks lezen” Els Dalemans

20 december 2018

17u30 0 Bornem ‘Kato en Charlie’, zo heet het achtste boek van de Bornemse jeugdschrijver Danny De Vos. “Dit boek past in de reeks ‘LoveStories – For Girls Only’ die ik samen met Hetty Van Aar schrijf. Maar ik moedig ook jongens aan om de boeken te lezen: dan begrijpen ze hoe meisjes denken.”

In 2015 schreef hij zijn eerste boek, nu 3 jaar later zit hij al aan nummer 8. Opnieuw werkt De Vos samen met Hetty Van Aar. “Onze reeks LoveStories is heel laagdrempelig, het doel is om kinderen die anders niet zouden lezen tóch aan een boek te laten beginnen. We houden de verhalen dus heel eenvoudig, maar proberen er steeds een boodschap in te stoppen. Dit keer ligt de focus op slaafvrije chocolade”, zegt De Vos.

“Ik werk heel graag samen met Hetty, we inspireren elkaar en de dynamiek is helemaal anders dan wanneer je alleen schrijft. In 2019 plannen we samen een nieuw project, een beetje zwaardere kost. We willen een reeks schrijven voor iets oudere kinderen, over een nieuw-samengesteld gezin. Zowel Hetty als ikzelf weten hoe zo’n gezin werkt, kennen de valkuilen en de mooie en moeilijke momenten. We zijn ervan overtuigd dat vele kinderen hier iets aan kunnen hebben.”

“Tussendoor werkte ik ook nog een roman af, die in mei 2019 verschijnt. Het tweede prentenboek met Arnold Hovart -de fantastische illustrator waar ik eerder al ‘Vossenstreken’ mee maakte- volgt in juni. Ons nieuwe verhaal schreef ik in limerick-vorm, het resultaat is enorm leuk om luidop voor te lezen. Mijn voornemen voor 2018 was het wat rustiger aan doen. Dat is mislukt, en ik vrees voor 2019 hetzelfde!”