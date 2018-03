Bornembus rijdt vanaf mei NIEUW VERVOERSMIDDEL VERBINDT DEELGEMEENTEN MET CENTRUM ELS DALEMANS

28 maart 2018

02u32 0 Bornem De 'Bornembus' moet vanaf mei proefrijden en zo de deelgemeenten met het centrum verbinden. "We plannen elk uur een bus, vanuit Eikevliet langs Wintam, met vertakkingen naar Weert en Buitenland", zegt burgemeester Luc De boeck (CD&V). De oppositiepartijen morren: "Dit plan is uitgewerkt zonder bespreking."

De 'Bornembus' werd eind 2017 als voorstel van de sp.a-fractie gelanceerd op de gemeenteraad. "CD&V belooft al lang genoeg oplossingen voor het mobiliteitsprobleem, maar er beweegt niets. We gaan het daarom zélf organiseren", klonk het.











6 dagen op 7

"We voeren een Bornembus in, die op gezette tijdstippen langs alle deelgemeenten rijdt en hen zo met het centrum verbindt." Het voorstel werd goedgekeurd door alle partijen behalve CD&V, dat ook coalitiepartner Groen vóór de Bornembus zag stemmen. Hoewel het plan volgens CD&V 'te duur en niet zo snel te realiseren' was, moesten De boeck en mobiliteitsschepen Liesje Pauwels op zoek naar het nodige budget én een concreet plan.





"Volgende week staat een rit gepland met de externe firma die de busdienst zal organiseren. Met hen zullen we een vaste route en dienstregeling uitwerken. Ons doel is om te starten in Eikevliet, over Wintam en Hingene naar Bornem-centrum te rijden. We bekijken ook vertakkingen naar Weert en Buitenland. Langs welke straten de route precies zal lopen, is nog niet geweten, dat zal tijdens de rit volgende week duidelijk worden. In het centrum plannen we sowieso haltes aan het NMBS-station, het ziekenhuis, cultuurcentrum Ter Dilft en recreatiedomein Breeven", klinkt het. "We willen deze Bornembus graag elk uur laten rijden tussen 8 en 20 uur, en dat 6 dagen op 7. Eén busje kan 20 tot 30 mensen vervoeren, en we plannen te werken met een vijf- of tienrittenkaart waarbij één rit één euro kost. De kostprijs voor deze testfase van 3 maanden bedraagt 9.000 euro per maand."





Gemor bij oppositie

Bij de oppositiepartijen klinkt gemor over het busplan. "Wij hebben het project gelanceerd en samen goedgekeurd zónder steun van CD&V. Nu gaat net deze partij het plan volledig uitwerken zónder overleg met de rest van de gemeenteraad", aldus sp.a, Vlaams Belang en B!Democratisch. "Er was onder andere afgesproken dat de Bornembus alle deelgemeenten moet ontsluiten, dat is nu niet het geval."





"Snel uitgewerkt"

Maar volgens CD&V is dat laatste ook niet nodig. "Mariekerke en Branst hebben elk uur een eigen verbinding met Lijn-bussen, de inwoners vragen er niet om bijkomend openbaar vervoer. En we hebben dit plan net zo snel mogelijk uitgewerkt om de bus ook zo snel mogelijk te laten proefrijden. Als de oppositiepartijen eerst nog over elk detail willen discussiëren, loopt alles weer vertraging op."