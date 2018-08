Bornembus rijdt op 1 september eerste keer uit 24 augustus 2018

02u40 0 Bornem De Bornembus, die de deelgemeenten met het centrum zal verbinden, zou vanaf 1 september moeten rijden.

"Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het routeschema, volgende week wordt alles concreet gecommuniceerd", zegt burgemeester Luc De boeck (CD&V). De 'Bornembus' werd eind 2017 als voorstel van de sp.a-fractie gelanceerd op de gemeenteraad, en door alle partijen behalve CD&V goedgekeurd. Later zorgde een discussie over de route van de bus voor vertraging, volgende week moet de bus eindelijk uitrijden.





Afsluiting fietsenstalling

De Bornembus is een van de middelen om wagens uit het centrum van Bornem te houden, samen met een project rond elektrische deelfietsen en veilige fietsenstallingen. "Op dit moment wordt gewerkt aan de beveiliging en afsluiting van de fietsenstalling aan het station. Toegang zal enkel mogelijk zijn met identificatie, bijvoorbeeld door vingerafdrukken, en er komen ook camera's", aldus De boeck. "We hopen de fietsenstalling begin oktober in gebruik te kunnen nemen, maar er is heel wat tijd nodig om alle apparatuur te installeren en af te stellen. Het gebruiksreglement komt op de gemeenteraad van september, diezelfde maand willen we ook voor het project rond de deelfietsen concreet knopen doorhakken." (EDT)