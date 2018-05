Bornembus rijdt mogelijk pas in september 18 mei 2018

02u39 0 Bornem De Bornembus zal mogelijk pas in september rijden, en niét in mei zoals eerder gepland. Gemeente Bornem vindt geen bestuurders voor de bus die de deelgemeenten met het centrum moet verbinden.

De oppositiepartijen en Groen vormden in november 2017 een wisselmeerderheid en keurden zo de 'Bornembus' goed. Die zou eind mei beginnen rondrijden en 7 dagen op 7 de Bornemnaren voor 1 euro per rit een vlot openbaar vervoer binnen hun gemeente garanderen. "Vijf maanden na de goedkeuring laat CD&V plots weten dat de vier nodige chauffeurs onvindbaar zijn. Men heeft echter veel te lang gewacht om initiatief te nemen en is het project pas enkele weken geleden beginnen uitwerken", klonk het bij de oppositiepartijen. "Ergens in maart werd een busbedrijf gecontacteerd, dat pas in september met de ritten van start kan gaan. Het proefproject zou ook maar 6 weken duren, wat veel te kort is om deftig te kunnen evalueren. En waarom werden er geen subsidies aangevraagd voor dit project?"





7/7-systeem

"We hebben nu eenmaal méér bestuurders nodig omdat de wisselmeerderheid zo'n uitgebreide route en 7/7-systeem goedkeurde", reageren burgemeester Luc De boeck (CD&V) en mobiliteitsschepen Liesje Pauwels (CD&V). "In september zullen veel meer mensen gebruikmaken van de Bornembus, tijdens de zomermaanden kunnen we promotie maken. En we hebben wel degelijk een soortgelijk project ingediend om kans te maken op subsidies, dat antwoord wachten we nog af. Maar de gemeenteraad wou per se zo snel zijn en verplicht ons nu deze Bornembus te laten rijden." (EDT)