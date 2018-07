Bornem wil haar held eren met 'Lukakufeest' 18 juli 2018

Bornem maakt plannen voor een Romelu Lukakufeest en een Lukakupleintje. Op die manier wil de gemeente 'haar' Rode Duivel - de spits groeide op in Wintam - in de bloemetjes zetten na diens schitterende WK.





Definitief ligt er nog niets vast. "De vraag leefde vorige week onder de bezoekers van het groot scherm op het Kardinaal Cardijnplein. Vandaar dat we nu via de vrienden van Romelu Lukaku contacten aan het leggen zijn. Een antwoord hebben we nog niet. Veel zal afhangen van zijn goodwill en agenda, want de Premier League herneemt alweer in augustus", zegt burgemeester Luc de Boeck (CD&V). De viering zou tweeledig zijn: enerzijds een groot feest - aan Lukaku om in te vullen wat dat dan precies zou moeten zijn - en de naamgeving 'Lukakupleintje' aan het veld in de Duiventilstraat waar de voetballer als kind tegen een bal leerde trappen. "Twee jaar geleden wilde de Eigen Woning daar een project realiseren, maar dat stootte toen op protest van buren omdat er veel gevoetbald wordt. Sindsdien wordt het veldje nu al officieus het Lukakupleintje genoemd", aldus de Boeck. De gemeente hoopt volgende week meer duidelijkheid te hebben. (WVK)