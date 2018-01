Bornem voert strijd tegen sluikstorters op 02u32 0 Bornem De gemeente Bornem gaat de strijd tegen sluikstorters op haar grondgebied opvoeren. "We breiden het aantal locaties waar camera's geplaatst kunnen worden uit", klinkt het. Ook de vraag vanuit de oppositie om meer camera's aan te kopen, wordt onderzocht.

"We werken al een tijd met camera's op bepaalde locaties met overlastproblemen. Vanuit de politiezone kregen we echter de vraag om het plaatsen van deze camera's uit te breiden tot het volledige grondgebied. Zo kunnen er nog meer sluikstorters worden gevat", aldus burgemeester Luc De boeck (CD&V).





Kristof Joos (N-VA) stelde daarop de vraag om nog meer mobiele camera's aan te kopen, en dan specifiek voor de gemeente Bornem. Nu wordt de camera immers ingezet binnen de volledige politiezone Klein-Brabant. "Dit lijkt ook mij een goed idee, want we konden al enkele overtreders vatten en GAS-boetes uitschrijven", reageert Groen-schepen Tom Van Bel. "We moeten natuurlijk nog altijd rekening houden met met het prijskaartje van 40.000 euro."





Ludo Van den Bossche (B-democratisch) vroeg om nóg verder te gaan: "Als we dit geld tóch investeren, moeten we de camera's zo optimaal mogelijk benutten. Laat ons deze toestellen -zeker tijdens de donkere wintermaanden- ook inzetten voor het bestrijden van onder andere inbraken." Aan het station van Bornem komen sowieso al vaste camera's, net als op het Kardinaal Cardijnplein en aan de parking in de Achterweidestraat. (EDT)