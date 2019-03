Bornem krijgt subsidie voor deelfietsen – net nu fietsproject flopt Els Dalemans

18u50 0 Bornem De gemeente Bornem krijgt van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) een subsidie van 187.500 euro. Dat bedrag dient om het project ‘Fietsdelen voor iedereen’ te realiseren. Het bestaande project rond fietsdelen in Bornem is echter allesbehalve succesvol. “We moeten bekijken of we dit wel gaan doen”, reageert burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA).

“In 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen opgeroepen om projecten rond klimaatuitdagingen uit te werken. 80 projectvoorstellen werden geselecteerd, zij krijgen een subsidie van 75 procent van het investeringsbedrag. De gemeente Bornem krijgt 187.500 euro voor het project ‘fietsdelen voor iedereen’”, legt woordvoerder van de minister Gerrit Budts uit.

“Met dit bedrag gaat de gemeente Bornem, samen met Mobit en Flexpack minstens 100 deelfietsen op het grondgebied verspreiden om nog meer mensen op de fiets te krijgen en auto’s thuis te laten. De doelgroep van het systeem zijn inwoners, werknemers, pendelaars, toeristen en bezoekers aan evenementen. Op korte termijn kan ook er worden samengewerkt met Puurs-Sint-Amands om heel Klein-Brabant fietstoegankelijk te maken.”

In Bornem is het nieuwe schepencollege echter niet op de hoogte van het dossier. “We zijn op dit moment een meerjarenplan aan het opmaken, en eerlijk gezegd is openbaar vervoer -met onder andere onze Bornembus- een grotere prioriteit”, zegt Joos. “We staan zeker open voor allerlei voorstellen en projecten, maar moeten eerst bekijken wat ze precies inhouden en of ze ook financieel haalbaar zijn. We wachten bovendien nog de evaluatie van ons lopende fietsdeelproject af.”

Dat project blijkt allesbehalve succesvol. Van de 10 elektrische en 10 stadsfietsen die via het Mobit-systeem worden aangeboden, werden er tussen oktober 2018 en januari 2019 gemiddeld 2,8 fietsen per week gebruikt. De kostprijs voor dit project: 35.000 euro. “We plannen sowieso een nieuwe campagne, want we merken dat ook nog te weinig Bornemnaars weten dat er deelfietsen beschikbaar zijn. In dit nieuwe project zouden we blijkbaar ook gaan samenwerken met Puurs-Sint-Amands, misschien werkt fietsdelen in zo’n groter gebied wel?”, oppert Joos.

Bij mobiliteitsschepen van Puurs-Sint-Amands Alex Goethals (CD&V) is het project wel gekend. “Wij gaan het systeem vanaf 1 april al uittesten met ons gemeentepersoneel. Op drie locaties -aan het gemeentehuis, het Sociaal Huis en de technische dienst- worden fietsen geplaatst. Werknemers kunnen deze de komende weken al gebruiken, zo testen we meteen de bijhorende app uit. Daarna kan het project over het volledige grondgebied en voor iedereen gelanceerd worden en kunnen alle inwoners van Klein-Brabant er gebruik van maken.”