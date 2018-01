Bornem en Kempens Landschap nemen samen De Notelaer in erfpacht 31 januari 2018

02u35 0

De gemeente Bornem en het Kempens Landschap nemen samen het paviljoen De Notelaer, gelegen aan de Scheldedijk in Hingene, in erfpacht. Vzw De Notelaer blijft uitbater. "Kempens Landschap nam vorig jaar al de omgeving van het gebouw in erfpacht, vanaf nu zal de organisatie samen met het gemeentebestuur het volledige domein beheren. Het doel van beide partners is de verdere opwaardering en openstelling van het unieke paviljoen en het park rondom", klinkt het. "Vanuit de gemeente Bornem willen we extra inspanningen doen om dit pareltje in onze gemeente te bewaren. We hebben samen met Kempens Landschap heel wat toekomstplannen. Eén van de eerste acties is de heraanleg van de kasseidreef voor het domein. We schatten de kost op een budget van zo'n 50.000 euro, en plannen de werken nog dit jaar te kunnen uitvoeren."





De Notelaer is het zomerpaviljoen van de familie d'Ursel, het werd in 1780 gebouwd in opdracht van hertog Wolfgang-Willem d'Ursel en zijn vrouw Flore d'Arenberg. Later woonde onder andere kunstenaar Vic Gentils op het domein, sinds 1984 is De Notelaer eigendom van Toerisme Vlaanderen. Bij het grote publiek is het paviljoen vooral bekend als 'Villa Vorlat' uit de serie Stille Waters. (EDT)