Bloemenfestival en 'dinner in the sky' kondigen lente aan 26 februari 2018

02u23 0

Bornem organiseert op 9, 10 en 11 maart een 'Lentefestival'. Het centrum van de gemeente wordt onder handen genomen door Sören Van Laer en andere Bornemse bloemsierkunstenaars, de Bornemse amateurkunstenaars stellen meteen ook hun kunstwerken tentoon in de Boomstraat. De winkels organiseren speciale lente-opendeurdagen en zijn het hele weekend open. Ook vindt 'Dinner in the sky' plaats, een uniek concept waarbij je kan dineren op 55 meter hoogte. Vrijdag 9 maart wordt gereserveerd voor Bornemse bedrijven, op zaterdag 10 en zondag 11 maart kunnen inwoners hun plaatsje reserveren aan de vliegende tafel op het Kardinaal Cardijnplein. De mogelijkheden zijn hemels ontbijten, gezond lunchen, sfeervol proeven of dineren tussen de sterren. Reserveren kan bij Heat, Baroque, 't Alternatief, 't Luxhuis, Entrepot du vin, Veggie and more, Billi'z, en Eyckerhof, per uur zijn 22 plaatsen beschikbaar. (EDT)





Meer over lifestyle en vrije tijd