Blikseminslag zet dak in lichterlaaie: huis onbewoonbaar verklaard Tim Van der Zeypen

02 april 2019

19u45 1 Bornem In de Hooistepweg woedde dinsdagmiddag een zware dakbrand door een blikseminslag. De woning liep heel wat schade op. Er raakte niemand gewond maar de woning werd wel onbewoonbaar verklaard.

De brand ontstond dinsdagmiddag omstreeks 16.45 uur, tijdens de felle regenbuien die over de regio trokken. Die gingen gepaard met enkele bliksemschichten. Een ervan trof het dak van een woning langs de Hooistepweg in Bornem en zette het dak in een mum van tijd in lichterlaaie.

De bewoners waren op het moment van de inslag thuis. Zij waren aan het koken en merkten niet meteen een brand op. Ze stelden wel vast dat de elektriciteit was uitgevallen. “We hadden wel een luide knal gehoord, maar voor de rest hadden we niets door”, zeggen de bewoners. “Kort nadat de elektriciteit was uitgevallen, ben ik ze gewoon opnieuw gaan opzetten. Ik was me van geen kwaad bewust.”

Uitslaande brand

Het was pas toen de zoon van de bewoners enkele minuten na de blikseminslag arriveerde, dat werd ontdekt dat het dak had vuur gevat. Hij had naar verluidt een telefoon gekregen van een buurtbewoner en was poolshoogte komen nemen. Daarop werden de hulpdiensten opgeroepen en zij kwamen massaal ter plaatse. Bij hun aankomst ging het om een felle uitslaande brand. De vlammen sloegen op dat moment al uit het dak.

Rook- en waterschade

De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. “Het dak van de woning raakte zwaar beschadigd en ook de zolderverdieping, die uit enkele slaapvertrekken bestaat, liep heel wat schade op”, zegt brandweerofficier Ives Vergauwen van de Bornemse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland. “Op de eerste verdieping en op het gelijkvloers van de woning is er voornamelijk rook- en waterschade.”

Dak afdekken

Na de interventie van de hulpdiensten werd de woning onbewoonbaar verklaard. De brandweer moest het dak deels afbreken en opnieuw dicht leggen met zeilen. Het moest de woning ook nog een tijdlang ventileren. De bewoners raakten niet gewond.

“Dat is uiteindelijk het belangrijkste”, besluiten de bewoners. “Het materiële kunnen we wel vervangen.” Zij kunnen voorlopig worden opgevangen bij familie. Tijdens de bluswerken en de interventie van de brandweer, werd de Hooistepweg afgesloten voor verkeer.