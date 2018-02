Bijna 9.000 inschrijvingen voor 'gelimiteerde' Dodentocht 16 februari 2018

De organisatoren van de Dodentocht in Bornem tellen al bijna 9.000 deelnemende wandelaars aan de 49ste editie. De inschrijvingen voor de 100 kilometer lange wandeltocht gingen van start op 1 februari, voor het eerst kan een plaatsje bemachtigen enkel nog online én werkt de organisatie met een deelnemerslimiet van 13.000 inschrijvingen. "Op dag 1 telden we zo'n 3.300 inschrijvingen, vanzelfsprekend de meeste ooit bij de opening van onze voorinschrijvingen. Daarna ging de storm weer even liggen, maar nog elke dag komen er wandelaars bij", zegt Dodentocht-woordvoerder Thomas d'Hondt. "We sluiten de inschrijvingen af op 15 juli of eerder wanneer de limiet van 13.000 wandelaars is bereikt." Inschrijven kan via www.dodentocht.be. (EDT)