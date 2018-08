Bijna 70 procent wandelt Dodentocht uit VLOTTE 49STE EDITIE DOOR VOORINSCHRIJVINGEN EN ZACHTE WEER ELS DALEMANS

13 augustus 2018

02u40 0 Bornem Maar liefst 69,5 procent van de wandelaars die deelnamen aan de Dodentocht, haalden de eindmeet. "Dit is bijna 10 procent meer dan anders, een fantastisch resultaat. De weergoden hebben ons zeker geholpen, en door de voorinschrijvingen kregen we meer geoefende wandelaars aan de start", zegt woordvoerder Thomas D'Hondt.

8178 wandelaars liepen zaterdag tussen 7 en 21.45 uur over de eindmeet op het Bornemse Cardijnplein: 5538 mannen en 2640 vrouwen. Dat is procentueel gezien een nieuw record.





"In het verleden namen meer mensen deel aan de Dodentocht, en haalden dus ook meer wandelaars de finish. Procentueel zaten we echter telkens rond hetzelfde getal: 60 tot 62%. Dit jaar lag onze deelnemerslimiet op 13.000, uiteindelijk verschenen 11.757 van hen aan de start. Het percentage dat de finish haalde ligt nu met 69,5% plots opvallend hoger", zegt D'Hondt.





"Een eerste reden is volgens ons de deelnemerslimiet, waarbij we enkel met voorinschrijvingen werkten. Wandelaars wisten dus al maanden op voorhand dat ze zouden deelnemen, en waren dus beter voorbereid. De beslissers van het laatste minuut, die nog snel een weddenschap aangaan en ongeoefend aan de start verschijnen, waren er dit keer niet bij. Een tweede reden is het weer. De hitte van de voorbije weken bleef gelukkig uit en vrijdag vanaf middernacht was het droog en ideaal wandelweer. Tijdens en na de start kregen de deelnemers enkele regenbuien te verwerken, maar hierdoor gaven niet méér mensen op, wél haakten ze vroeger af dan voorbije jaren."





Spoorlopers

Tijdens de wandeltocht bezondigden enkele wandelaars zich aan spoorlopen. In Buggenhout, ter hoogte van kilometer 61, trok een groep wandelaars zich niets aan van de gesloten spoorwegovergang op het kruispunt van Vierhuizen en de Kerkhofstraat. "Dit is levensgevaarlijk, wij begrijpen niet waarom mensen die risico's willen nemen", reageert D'Hondt. "Op het moment dat wij hiervan op de hoogte werden gebracht, hebben we meteen een seingever ter plaatse gestuurd. Maar het is helemaal niet de bedoeling dat wij medewerkers plaatsen op een plek waar de signalisatie van de NMBS perfect in orde is. Mensen moeten hun gezond verstand gebruiken en zich aan de wegcode houden. In Bornem werden ook wandelaars gezien die de spoorwegen nog snel overstaken tijdens de aankomst van onze pendelbussen. Daar was de politie wél in de buurt en er zijn boetes uitgeschreven."





Kleine incidenten

Op deze kleine incidenten na, verliep de Dodentocht vlekkeloos. "Die duizenden wandelaars - de ene al wat fitter, de andere al wat emotioneler - over die eindmeet zien wandelen, dààr doen we het nog elk jaar voor. Dit evenement zou nooit mogelijk zijn zonder de inzet van onze vele vrijwillige medewerkers. We hopen opnieuw op hen te kunnen rekenen om onze feestelijke 50ste editie in 2019 even succesvol te maken."