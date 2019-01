Bibliotheek organiseert 'vertelsalon’ Els Dalemans

31 januari 2019

Bornem De bibliotheek van Bornem gaat van start met een nieuwe activiteit: het vertelsalon.

“We verzamelen op donderdagnamiddag in onze bibstudio om verhalen te lezen en hier samen over te praten. De bedoeling is om op een heel laagdrempelige en fijne manier mensen samen te brengen, elkaar beter te leren kennen en gedachten en gevoelens uit te wisselen”, zegt Heleen Van Aken van de Bornemse bib.

“We werken voor dit vertelsalon samen met CBE Open School, dat telkens voor een voorlezer en een verhaal zorgt. Dat kan een kortverhaal zijn, een beetje poëzie, misschien wat actualiteit... Deelnemen is gratis, inschrijven is helemaal niet nodig. Iedereen kan op elk moment aansluiten, je hebt geen voorkennis nodig en krijgt geen huiswerk mee. De volgende data zijn 14 en 28 februari en 14 en 28 maart, telkens van 13.30 tot 15.30 uur in de bibstudio.”

Bibliotheek, Sint-Amandsesteenweg 41 in Bornem.